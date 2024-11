Com 65 empresas, Pelotas Parque Tecnológico é um dos motores da economia regional

O Pelotas Parque Tecnológico, criado em 2016 e gerido pela TecnoSul, atualmente possui 65 empresas, 25 instaladas nas áreas geridas pelo parque, 7 no coworking, 22 incubadas e 10 pré-incubadas. De acordo com o setor administrativo do parque, hoje existem 25 instituições e empresas parceiras.

O parque oferece espaço de coworking com área gastronômica, auditório, salas de reuniões e estacionamento para carros e motocicletas. Ao todo, o Pelotas Parque Tecnológico gera 285 empregos diretos e 700 indiretos.

O CoPlace Coworking, uma das empresas localizadas no parque conta com a formação, a atualização e a colaboração profissional para gerar o ambiente ideal para o desenvolvimento de carreiras e negócios. É o que comenta o sócio da Co.place Coworking,Leandro Gausmann:

"Somos um coworking dentro de um parque tecnológico, um ambiente que interage, que permite o acesso de outras empresas a esse ambiente de inovação em Pelotas. E não apenas empresas tão relacionadas à tecnologia, mas qualquer tipo de empreendedor pode interagir com o parque tecnológico através do ambiente de coworking".

O local é estruturado para oferecer cursos livres e interativos, com espaços para coworking, auditório, salas de treinamento e sala de reuniões. Instalado no parque desde 2018, o CoPlace integra espaço de trabalho compartilhado com um ambiente aconchegante e uma arquitetura única.

"Estamos aqui no parque tecnológico desde janeiro de 2018, sempre oferecendo espaço compartilhado, salas de treinamento, auditórios, a realização de eventos também. A gente auxilia na organização aqui dentro do espaço do parque tecnológico. E temos também operação de gastronomia, de cafeteria, que atende aos residentes e aos nossos clientes", explica

