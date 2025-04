Prefeitura de Rio Grande firma cooperação com instituto português

A Prefeitura Municipal do Rio Grande assinou um acordo de cooperação internacional com o Instituto Politécnico de Leiria, de Portugal. O protocolo firmado visa a fomentar a pesquisa, o empreendedorismo e a inovação no campo da economia azul, com ações práticas voltadas ao intercâmbio acadêmico e empresarial.

3º Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul A assinatura aconteceu nesta segunda-feira (14), com a presença da prefeita Darlene Pereira (PT) e do diretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM), Sérgio Miguel Leandro, durante o, que acontece até esta quarta-feira (16) dentro da programação do 3º Festimar.

Segundo o site da prefeitura do Rio Grande, o acordo está centrado em três eixos principais: a promoção de pesquisas conjuntas e mobilidade acadêmica entre estudantes e docentes; o estímulo à criação e internacionalização de startups e empresas; e o fortalecimento do Fórum de Economia Azul, que deve passar a ter caráter internacional a partir da próxima edição.

O protocolo tem validade de cinco anos, podendo ser renovado automaticamente. As ações serão detalhadas em acordos específicos ao longo da parceria, respeitando as características e legislações de cada uma das partes.