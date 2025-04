Nova fase de obra da barragem de Arvorezinha será concluída em março de 2026

As obras da Barragem de Arvorezinha, em Bagé, receberam a visita do secretário-adjunto da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, Bruno Cravo, nesta terça-feira (15). O representante do governo federal participou de uma reunião com o Comitê Gestor da obra e visitou o canteiro. Durante a visita, também foi apresentada a Fraga Construções e Engenharia, empresa contratada para a execução das estruturas em concreto da barragem, além de serem discutidos os próximos passos para a conclusão do reservatório.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura de Bagé, a obra da Barragem da Arvorezinha está contemplada no eixo Água Para Todos do Programa de Aceleração de Crescimento (Novo PAC), o que garante os recursos necessários à sua execução.

No encontro, houve a atualização dos planos de trabalho, etapa fundamental para o repasse de recursos federais, segundo a prefeitura. Atualmente, entre militares e civis, mais de 300 pessoas trabalham na construção da Barragem da Arvorezinha.

LEIA MAIS: Adesão ao Susaf estimula expansão de agroindústrias em Bagé

processo licitatório para contratar o projeto da adutora, que vai transportar a água do reservatório para a sua distribuição. A barragem é considerada essencial para resolver os problemas históricos de abastecimento em Bagé, durante os períodos de estiagem. Atualmente, a cidade enfrenta um racionamento de 12 horas diárias Segundo o prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi, paralelamente à construção da barragem, a prefeitura prepara o. A barragem é considerada essencial para resolver os problemas históricos de abastecimento em Bagé, durante os períodos de estiagem. Atualmente, a cidade

A visita à obra da barragem também marcou o início efetivo das atividades da Fraga Construções e Engenharia. A empresa está encarregada da execução do vertedouro, ponto central para o controle do nível do reservatório, além das estruturas por onde será feita a captação da água. A previsão da empresa é concluir as estruturas previstas em contrato até março de 2026.

Segundo a empresa, a fase inicial da obra envolve a montagem de centrais industriais, como a central de concreto (CCR e CCV), britagem e a instalação completa do canteiro de obras, que precisa atender rigorosamente às normas regulamentadoras de segurança e estrutura para os trabalhadores. As fundações da barragem exigem um tratamento específico, semelhante ao de grandes construções civis, como edifícios.