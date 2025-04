Adesão ao Susaf estimula expansão de agroindústrias em Bagé

Desde 2011, quando foi lançado pelo governo do Estado, o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar (Susaf), tem oferecido novas perspectivas para agroindústrias de pequeno porte. Em Bagé, a adesão ao programa ganha força entre os produtores rurais e agroindústrias do município. O sistema permite que seus produtos possam ser comercializados em todo o território gaúcho, ampliando o alcance de empresas locais e movimentando a economia regional.

24 agroindústrias vinculadas ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM), de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Rural que estão aptas a aderir ao Susaf, o que representa uma oportunidade de escalar a produção, acessar novos mercados e impulsionar a geração de renda e empregos. No fim de março, a Casa do Mel de Bagé, que reúne 10 agroindústrias apicultoras, migrou para o sistema estadual com uma expectativa de crescer 50% na comercialização do produto . Atualmente, Bagé conta comvinculadas ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM), de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Rural que estão, o que representa uma oportunidade de escalar a produção, acessar novos mercados e impulsionar a geração de renda e empregos. No fim de março, a Casa do Mel de Bagé, que reúne 10 agroindústrias apicultoras, migrou para o sistema estadual com uma

"O potencial do Susaf é enorme. Ele representa a possibilidade de abertura de mercado para um público consumidor muito maior, fora de Bagé. E isso pode servir de estímulo não só para que mais agroindústrias se formalizem, mas também para que as existentes aumentem sua capacidade de produção", afirma o secretário de Desenvolvimento Rural de Bagé, Edegar Franco.

Um dos exemplos é o apicultor Flávio Mena Barreto, que atua há 50 anos na área e é um dos associados à Casa do Mel. Para ele, a mudança traz vantagens. "Poder vender mel fracionado e direto ao consumidor é muito melhor financeiramente. E tem o lado pessoal também, de ver o nosso produto sendo apreciado por mais gente", diz.

A comercialização intermunicipal representa uma virada de chave para os produtores familiares, antes limitados às vendas em feiras e mercados do próprio município. Com a chancela do Susaf, produtos como mel, embutidos, laticínios e conservas podem circular legalmente em diferentes municípios, o que estimula a profissionalização do setor e atrai investimentos.

Para os gestores públicos, a adesão das agroindústrias ao Susaf não é apenas uma estratégia de desenvolvimento rural, mas também uma política de fortalecimento da economia local. "O resultado disso vai ser muito positivo para o município, porque pode gerar mais receita, mais emprego e, consequentemente, mais desenvolvimento", completa Franco.

A movimentação em torno do sistema estadual também está alinhada com as metas do governo municipal de valorização da produção local e de incentivo à permanência das famílias no campo, com renda digna e atividade sustentável, reforça o secretário.

