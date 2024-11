Em Rio Grande, governo e empresas detalham dragagem e as prioridades de investimentos

Aconteceu na cidade de Rio Grande, mais uma edição do "Tá em pauta". O evento, realizado na Câmara de Comércio, contou com a presença do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo que detalhou os R$ 731 milhões disponíveis para 40 km de dragagem de hidrovias gaúchas dentro de um plano que prevê avanços e direcionamento de estratégias para eixos prioritários para elevar a competividade da economia do Estado.

Além dos canais da área portuária de Rio Grande e do seu canal de acesso, há outros trechos previstos. De acordo com Polo, esse é um plano econômico “inclusivo e sustentável”, elaborado a partir de um diagnóstico colhido junto a todos os setores da sociedade, entidades, federações, empresários e o próprio governo.

O resultado foram cinco setores habilitadores: capital humano, infraestrutura, inovação, meio ambiente e negócios. “Vamos trabalhar de forma coordenada com esses habilitadores que são complementados por quatro eixos: a economia de manutenção, de sustentação, de ascensão e de inovação”, resume.

Polo explica que, trata-se de um plano transversal “de Estado, e não de governo", que, agora, naturalmente precisará de esforços do poder público e da iniciativa privada.

A meta do governo gaúcho é chegar, nos próximos anos, a 3% de crescimento no PIB. Neste aspecto, a cidade de Rio Grande tem papel relevante, lembra o secretário.

“Rio Grande tem um grande ativo, tem um grande porto. Porto, aeroporto, são fontes estratégicas para o desenvolvimento, ou seja, para receber ou vender produtos que movimentam a economia e aumentam a riqueza gaúcha”, argumenta.

Por isso, ele identifica prioridades para o distrito industrial. “Ao longo desses últimos anos, nós já conseguimos consolidar investimentos importantes aqui no distrito industrial e essa conexão do município de Rio Grande, do porto de Rio Grande, faz todo sentido com o plano de desenvolvimento, para que a gente possa alavancar essas infraestruturas, além do porto, além das rodovias, das ferrovias, também das hidrovias, que são importantes para que nós possamos ter mais competitividade no estado como um todo, afirmou no evento que teve adesão massiva de diversos empresários e autoridades políticas.

Esse conteúdo faz parte do JC Sul, com produção de conteúdos diários em Pelotas, Bagé e Rio Grande