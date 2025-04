Festimar 2025 deve atrair 180 mil pessoas em Rio Grande até 21 de abril, estima CDL

De Rio Grande

Após um ano de dificuldades econômicas, Rio Grande está celebrando em 2025 a terceira edição do Festival do Mar (Festimar). Com entrada gratuita, o festival projeta receber até 180 mil visitantes até o dia 21 de abril, um crescimento de 20% em relação à edição de 2024, que reuniu cerca de 150 mil pessoas.

Durante 11 dias de programação, o evento homenageia a identidade marítima da cidade, conhecida como a Capital Nacional das Águas, por meio de uma combinação entre gastronomia, cultura e atividades econômicas. A expectativa da organização é de gerar impacto positivo para comércio local e para o setor de serviços, especialmente hotelaria, alimentação e turismo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Comércio (@jornaldocomercio)

Letícia Vanzelote, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Grande e São José do Norte, responsável pela realização do evento, destaca que o Festimar é mais do que uma festa: é uma estratégia de desenvolvimento regional. “Essa festa é promovida para o desenvolvimento econômico da nossa região. Esperamos entre 150 a 180 mil visitantes, o que fortalece toda a rede econômica do Rio-Grandino, do Nortense e da região Sul”, afirma.

LEIA TAMBÉM: Ecovix priorizará mão de obra riograndina para obras no Polo Naval

Neste ano, a Feira de Comércio e Serviços – uma das atrações mais esperadas do festival – aumentou de tamanho e conta com 70 expositores. A variedade de produtos vai desde alimentos típicos da região, como a anchova assada, carro-chefe da culinária do festival, até itens da agricultura familiar, artesanato e vestuário. Em 2024, por exemplo, foram vendidas cerca de 12 mil anchovas durante o evento.

A comerciante Marilene Martins, que trabalha com produtos em couro, veio da Serra Gaúcha pela segunda vez para participar da feira, está otimista: “A expectativa é dobrar o faturamento em relação ao ano passado. A feira foi muito boa e este ano estamos aguardando muito mais movimento, mais turistas, e que ela seja produtiva para todo mundo”, comenta.

atrair visitantes de todo o estado e também de países vizinhos, como o Uruguai, ressalta Letícia. O encerramento do festival, na segunda-feira (21), contará com um show de Duca Leindecker, originalmente previsto para a abertura do evento, mas transferido devido ao mau tempo Além do aspecto econômico, o Festimar exerce um papel na promoção cultural da cidade. A programação inclui shows de artistas nacionais, estaduais e locais, além de iluminação especial no Centro Histórico, o que contribui para o embelezamento da cidade e para, ressalta Letícia. O encerramento do festival, na segunda-feira (21), contará com um show de Duca Leindecker, originalmente previsto para a abertura do evento, masque marcou o início da programação.