Pinheiro Machado decreta emergência por efeitos da estiagem

O município de Pinheiro Machado, no Sul do RS, teve a publicação, nesta terça-feira (15), do decreto municipal que declara Situação de Emergência em função da estiagem que atinge a cidade.

A decisão do prefeito Ronaldo Costa Madruga (PP) foi tomada, de acordo com informações do site da prefeitura, com base nos impactos causados pela escassez de chuvas regulares nos meses de dezembro de 2024, janeiro e março de 2025, o que agravou significativamente o déficit hídrico na região, afetando diretamente o abastecimento de água e a produção agropecuária.

A administração municipal também informa que, desde o início do período crítico, o município tem mobilizado todos os recursos e equipamentos disponíveis para minimizar os efeitos da estiagem, prestando assistência às comunidades mais afetadas, em especial à população rural.



O parecer técnico da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foi favorável à declaração de situação anormal, apontando os prejuízos já registrados e os riscos à continuidade dos serviços essenciais.

Com a publicação do decreto, o município poderá buscar apoio dos Governos Estadual e Federal, agilizando o acesso a recursos financeiros e logísticos para intensificar as ações de enfrentamento e apoio à população atingida.

Desde o início do ano, um total de 313 municípios, 62,9% de todas as cidades do RS, já decretaram emergência em função do déficit de chuvas, segundo informações da Defesa Civil estadual, ligada à Casa Militar do RS. Antes de Pinheiro Machado, Dom Pedrito, na região da Campanha, também decretou emergência na segunda-feira (14).

Ao mesmo tempo, 175 municípios gaúchos já tiveram o status oficializado pelo governo federal. Só na segunda-feira, a Defesa Civil nacional reconheceu a situação de emergência em 13 cidades do RS, por causa da seca: Caibaté, Campinas do Sul, Campos Borges, Catuípe, Erebango, Ipiranga do Sul, Lagoa Bonita do Sul, Liberato Salzano, Muliterno, Não-Me-Toque, Paulo Bento, Santa Cruz do Sul e Vale Verde.