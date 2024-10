Bagé: uma viagem entre o passado e o presente da Rainha da Fronteira

Conhecida por Rainha da Fronteira, Bagé respira história. E, aproveitando a Semana do Turismo, que aconteceu entre os dias 22 e 27 de outubro, o JCSul traz a primeira matéria sobre a cultura escondida pelas paredes da arquitetura da cidade.

A cada semana, a partir desta quarta-feira (30), a série Bagé – entre o passado e o presente, um tour pelas histórias arquitetônicas – revela curiosidades de alguns dos cenários mais ricos em memória cultural. Tombadas ou não, as construções de séculos anteriores guardam um dos tantos inventários do desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

LEIA TAMBÉM: Obras avançam no principal acesso à praia do Cassino em Rio Grande

As mais resistentes ao tempo, ainda convivem com a paisagem da cidade encravada na Campanha gaúcha, no momento em que também evoluíam mercado e pecuária no Estado, e estarão no foco do Jornal do Comércio, a partir desta quarta-feira (20).

Na estreia: a Igreja Matriz de São Sebastião, ou simplesmente Catedral para os bageenses e a velha Estação que trilhou uma das principais rotas de produção, hoje, ativas no Rio Grande do Sul, entre o município e Rio Grande, no Sul.