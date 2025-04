Tarifa do transporte coletivo em Rio Grande sobre para R$ 5,80 a partir de quarta

A partir da meia-noite da próxima quarta-feira (9), a tarifa do transporte coletivo em Rio Grande passará a custar R$ 5,80, representando um aumento de 5,45%.

A prefeitura informou o reajuste em seu site oficial no sábado (5), explicando que o reajuste foi aprovado em reunião do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito na terça-feira passada (1), considerando o crescimento no preço dos insumos utilizados na operação de transporte, como combustível e peças, e nos aumentos salariais para os trabalhadores do setor.

Segundo o site da prefeitura, na reunião anterior, em 28 de março, a empresa permissionária solicitou uma tarifa de R$ 6,40, o que representaria um aumento de 16,34%, levando à apresentação de uma contraproposta da prefeitura. Na assembleia do Conselho Municipal também foram debatidos os recursos transferidos a título de subsídio para a manutenção do Sistema Público de Transporte.

O Conselho Consultivo, reativado no início deste ano pela administração municipal, é composto por 14 órgãos, entre representantes da sociedade civil e diversas entidades, tais como o DCE (Diretório Central dos Estudantes), a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), o Crea (Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul), representantes da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), secretarias municipais e outras instituições afins ao tema do trânsito e do transporte.