Nível do Rio Taquari aumentou 50 cm em apenas duas horas

O nível do Rio Taquari, em Estrela, aumentou 50 cm em apenas duas horas nesta segunda-feira (23). Às 14h, as águas estavam em 14,95 m. Uma hora depois, às 15h, o rio ultrapassou a cota de atenção, com 15,15 m. Desde então, houve um aumento de 30cm. Na última medição, às 16h, o nível chegou aos 15,45 m. Em quatro estações, o nível das águas já excedeu a cota de alerta.

Embora não deva ultrapassar a cota de inundação até Muçum, o rio poderá exceder o índice em Encantado. A partir de Lajeado e Estrela o repique deve ser menor, ficando abaixo do pico de 22,6 m, mas também há possibilidade de ultrapassar a cota de inundação.

O nível do Rio Taquari estava em queda desde o início da tarde de sexta-feira (20). Na noite do último domingo (22), contudo, voltou a subir devido às chuvas do final de semana.

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o rio está acima da cota de atenção nas estações Encantado, Estrela, Bom Retiro do Sul e Porto Mariante. Já nas estações Linha José Júlia, Santa Tereza, Muçum e Taquari, já ultrapassa a cota de alerta. No posto mais a montante, antes da UHE Castro Alves, o rio já indica estabilidade, com vazões moderadas.

A expectativa é que seja observado um repique de cheia entre os municípios de Santa Tereza e Estrela. Segundo o órgão, esse repique deve registrar picos maiores do que as cheias da semana passada, quando o nível da água alcançou os 22,63 m.

A situação está sendo monitorada pela Defesa Civil do Estado, que também continua orientando as autoridades municipais e articulando orientações para a população.