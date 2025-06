Nível do Guaíba chega aos 3,29m na Usina do Gasômetro

Atualizado às 16h30min

O nível do Guaíba na Usina do Gasômetro subiu 3cm entre às 11h e às 14h desta segunda-feira (23), atingindo os 3,29m, segundo dados do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. O nível se mantém na última atualização do monitoramento, realizada às 16h15min. Neste ponto, a cota de alerta é de 3m e a de inundação é 3,60m.

Já no Cais Mauá, as águas alcançaram os 2,83m, o que representa 53cm para além da cota de alerta. Entretanto, a cota de inundação, que é de 3m, ainda não foi ultrapassada.