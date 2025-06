Defesa Civil informa que não há expectativa de Guaíba inundar Porto Alegre nesta segunda

Em boletim divulgado por volta das 9h15min desta segunda-feira (23), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que há “tendência de estabilidade e de manter os níveis elevados do Guaíba durante os próximos dias, mas não tem expectativa de atingir a cota de inundação do Cais Mauá ou Gasômetro”. Às 8h, a régua que mede a altura da água indicava 2,78m no Cais Mauá (sendo que a cota de inundação é de 3m) e de 3,24m na Usina do Gasômetro (sendo que a cota de inundação é de 3,6m).

O número de municípios afetados por conta da chuva da última semana passou de 127 do último boletim para 132, enquanto o de mortos permanece em quatro. Há 6.258 pessoas desalojadas e uma desaparecida.

Muitos galhos estão boiando no Guaíba próximo ao Pontal Arthur Reckziegel/Especial/JC

Conforme previsão dos meteorologistas, os próximos dias serão de tempo seco, o que deve ajudar na diminuição do nível dos rios. Pode voltar a chover na quinta-feira.

Confira outras informações divulgadas pela Defesa Civil:



Municípios com decreto de situação de emergência: 21

1 - Dona Francisca

2 - Cerro Branco

3 - Agudo

4 - Nova Palma

5 - São Sebastião do Caí

6 - Passa Sete

7 - Cruzeiro do Sul

8 - Cacequi

9 - Rosário do Sul

10 - Tupanciretã

11 – Nova Santa Rita

12 - São Francisco de Assis

13 – Liberato Salzano

14 – Amaral Ferrador

15 – Toropi

16 – Montenegro

17 – Silveira Martins

18 - São Vicente do Sul

19 - Júlio de Castilhos

20 - Paraíso do Sul

21 – Dilermando de Aguiar



*Apenas as pessoas e os animais resgatados pelas forças de segurança do Estado.



Nível de rios e lagos



Rios retornando à normalidade:

Taquari (Santa Tereza a Bom Retiro do Sul) – Declínio dos níveis até o retorno para normalidade, com pequenas elevações em função das chuvas das últimas 24h.

Quaraí – Tendência de declínio.

Dona Francisca – Já declinou até retornar aos níveis normais.



Rios em cota de atenção:

Taquari (Porto Mariante) – Tendência de estabilidade.

Caí (Costa do Rio Cadeia) – Tendência de estabilidade.

Santa Maria (Rosário do Sul) – Tendência de estabilidade.



Rios em cota de alerta:

Caí (Nova Palmira, São Sebastião do Caí e Montenegro) – Tendência de elevação em função das chuvas das últimas 24h.

Guaíba – Tendência de estabilidade e de manter os níveis elevados durante os próximos dias, não tem expectativa de atingir a cota de inundação do Cais Mauá ou Gasômetro.

Gravataí (Gravataí e Alvorada) – Tendência de estabilidade mantendo os níveis elevados.

Taquari (Taquari) – Tendência de estabilidade.

Paranhana (Taquara) – Tendência entre declínio e estabilidade.

Santa Maria (Dom Pedrito) – Tendência de lento declínio.



Rios em cota de inundação:

Uruguai (São Borja a Uruguaiana) – Tendência de lenta elevação.

Ibirapuitã (Alegrete) – Tendência de lento declínio, com níveis ainda em inundação nos próximos dias.

Ibicuí (Manoel Viana) – Tendência de lento declínio, com níveis ainda em inundação nos próximos dias.

Jacuí (Cachoeira do Sul até o delta do Jacuí) – Constante declínio em Cachoeira do Sul e estabilidade em São Jerônimo, assim como estabilidade na região das Ilhas.

Ilhas da Região Metropolitana de Porto Alegre – Tendência de estabilidade e de manter os níveis elevados nos próximos dias.

Sinos (Campo Bom e São Leopoldo) – Tendência de estabilidade.