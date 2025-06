Catamarã interrompe operação no Pontal devido a entulhos da cheia do Guaíba

Em razão dos detritos trazidos pela enchente ao Guaíba, o Catamarã não conseguirá atracar no píer Pontal. Por esse motivo, a CatSul informa que nesta segunda-feira (23), a travessia será feita diretamente entre o Cais Mauá e Guaíba.

Já os passageiros que embarcam ou desembarcam no Pontal terão a disposição um transfer nos dois sentidos, ou seja: do Pontal para o Cais Mauá e do Cais Mauá para o Pontal. Enquanto persistirem as condições de entulhos trazidos pela enchente, o último horário para a cidade Guaíba sairá às 17h10 do Cais Mauá. A empresa diz que qualquer alteração será comunicada.

A CatSul, empresa responsável pela administração do Catamarã, informa que os horários noturnos permanecem suspensos. Em caso de dúvidas, os usuários devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800.551.8666.