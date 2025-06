DMLU diz que retira galhos do Guaíba na medida que as águas vão baixando

Apesar da chuva ter dado uma trégua em Porto Alegre, ainda é possível visualizar os estragos que ela deixou pela cidade. Na manhã desta segunda-feira (23), as margens do Guaíba ainda estavam cobertas por galhos de árvores e outros entulhos.

catamarã que sai nas proximidades do Shopping Pontal segue interditado a atuação só ocorre ao longo das áreas em que as águas recuaram e é possível o acesso dos garis. até que haja a limpeza do local. Segundo o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU),e é possível o acesso dos garis.

O Departamento informa que as equipes de limpeza do Setor Norte atuam apenas nas áreas secas, para assegurar a segurança dos garis. A ação ocorre depende do recuo das águas, priorizando as vias de maior fluxo de trânsito.

Durante a semana, a programação dos serviços na região foi concentrada na Vila Farrapos e nas principais avenidas dos bairros Sarandi e Humaitá. Foram recolhidas cerca de 10 toneladas na operação, que inclui raspagem de lodo, varrição e remoção de resíduos.

Um dos pontos mais afetados por estes entulhos é a Orla do Guaíba. O DMLU afirma que um efetivo de 60 funcionários está trabalhando na área nesta segunda-feira.

Na orla, servidores do DMLU começam remoção de galhos e entulhos TÂNIA MEINERZ/JC

Já nos arredores do Pontal e do catamarã, o departamento afirma que são 12 trabalhadores atuando.

A CatSul informa que o catamarã seguirá saindo apenas do Cais Mauá enquanto persistirem as condições de entulhos trazidos pela enchente no local de embarque. Até que a situação seja normalizada, a empresa está disponibilizando um ônibus para deslocar os passageiros.

O sistema de atendimento da prefeitura, o 156, está à disposição para o registro de solicitações para a manutenção da limpeza urbana.