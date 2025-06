Nível do Guaíba no Cais sobe 5cm da meia-noite até as 11h desta segunda-feira

Conforme dados do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, o nível do Guaíba no Cais Mauá, em Porto Alegre, subiu 5cm entre a meia-noite e 11h desta segunda-feira (23). Passou de 2,76m para 2,81 no período.

não tem expectativa de atingir a cota de inundação do Cais Mauá ou Gasômetro Em seu mais recente boletim, das 9h, a Defesa Civil informou, no entanto, que havia “tendência de estabilidade e de manter os níveis elevados do Guaíba durante os próximos dias, mas”. A cota de inundação no local é de 3m.

A boa notícia é que a chuva deu uma trégua no Estado. O sol chegou a Porto Alegre, o que deve ajudar na evaporação da água.