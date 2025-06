Semana será marcada por queda brusca nas temperaturas e frio intenso

O frio chega ao Rio Grande do Sul com força total nesta segunda-feira (23). Duas poderosas massa de ar polar até o fim de junho que vão resultar em uma onda de frio intensa e longa no território gaúcho, segundo a MetSul Meteorologia. As temperaturas no Estado deverão oscilar entre 1º grau, a mínima, em boa parte das cidades gaúchas, e a máxima de 15 graus. Em Porto Alegre, a previsão é de 10 graus, a temperatura mínima, e a máxima, que não passa dos 15. Segundo a MetSul, as duas poderosas massas de ar polar vão trazer uma prolongada e intensa onda de frio no Sul do Brasil que vai trazer marcas congelantes e geada generalizada.

A primeira e intensa massa de ar frio de origem polar avança pelo Sul da Argentina vai ingressar no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira com vento moderado a forte, trazendo acentuada queda de temperatura e muito baixa sensação térmica, em especial no final do dia. Até o final da segunda-feira, o ar polar toma conta dos três estados da Região Sul e ainda alcança o Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso e áreas do Oeste e do Sul de São Paulo. Em Porto Alegre, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperaturas entre 2 graus, a mínima, e 14, máxima na segunda, terça e quarta-feira. Na quinta-feira, a "temperatura sobe um pouco": 7 graus, a mínima, e máxima de 13 graus.

Na terça, o centro da massa de ar polar estará sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, com o ar frio influenciando ainda Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, parte de Goiás, Rio de Janeiro e ainda o Triângulo Mineiro e o Sul de Minas Gerais. Entre quarta e quinta-feira, o ar mais gelado vai se afastar para o Oceano Atlântico, mas o começo da quarta será de temperaturas muito baixas antes de um maior aquecimento esperado durante a tarde. A massa de ar polar que chega ao Estado no começo desta semana será a de maior força ao alcançar o Sul do Brasil neste ano até o momento, embora não deva trazer imagens como a do ar polar do fim de maio que proporcionou a maior nevada no Sul do Brasil em julho de 2021.

As temperaturas mínimas, por outro lado, tendem a ser as mais baixas até o momento em 2025 em grande número das cidades gaúchas. Modelos numéricos de previsão do tempo indicam que o ar estará atipicamente gelado em níveis baixos e médios da atmosfera entre segunda e terça-feira sobre o Sul do Brasil, o que combinado com ar seco e vento mais fraco fará com que as madrugadas de terça e quarta sejam as mais frias da semana na região. Combinado com o vento forte, devem ser esperados valores de sensação térmica de até -5ºC a -10ºC nos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul e na região do Planalto de Santa Catarina. Na terça e na quarta-feira, mínimas abaixo de 5 graus serão generalizadas na Região Sul. A madrugada de quarta-feira, principalmente, pelo ar seco e o vento calmo, deve ter as menores mínimas na Região Sul.