Região das Ilhas registra maior número de ocorrências por conta das chuvas na Capital

As chuvas e a cheia do Gauíba trouxeram complicações para Porto Alegre ao longo da semana, e o cenário se estende neste sábado (21). Com o nível do Guaíba em 3,13m, de acordo com a medição das 17h do Departamento de Recursos Hídricos (DHR) da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), a Defesa Civil da Capital segue atendendo as ocorrências ao redor da cidade, provendo os auxilios e resgates às famílias afetadas pelas cheias.

LEIA MAIS: Entulhos acumulam na orla trazidos pelas chuvas e elevação do Guaíba em Porto Alegre

De acordo com o órgão municipal, foram 49 ocorrências entre sexta e sábado, sendo 19 delas na região das Ilhas, a mais necessitadas neste momento de crise. Vale ressaltar que estes são apenas os registros através do telefone da Defesa Civil — 199 —, além dos que acontecem durante o percurso da equipe, contabilizados ao final do dia.

Mesmo com a urgência de atuação em pontos críticos, um dos destaques está no Bairro Humaitá, que não continha pontos de alagamento no turno da manhã e também não registrou ocorrências à tarde, segundo a Defesa Civil.