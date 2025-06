Entulhos acumulam na orla trazidos pelas chuvas e elevação do Guaíba em Porto Alegre

Atualizado em 21/06/2025, às 16h43min

Mesmo com o alívio das fortes chuvas que atingiram Porto Alegre ao longo desta semana, o nível do Guaíba atingiu a cota de alerta neste sábado (21). Depois de uma madrugada agitada, a régua da Usina do Gasômetro no início da tarde marcando 3,15 metros, mantendo-se acima da cota de alerta, que é de três metros.

No local, apesar da água não invadir a área de passeio da orla, os entulhos próximo à margem são visíveis e poluem visualmente.

Onde atracam barcos, marcação da régua que indica nível da água está acima de cota de alerta EVANDRO ANDRADE/JC

Com um menor ritmo de elevação do lago, segundo medições da Agência Nacional de Águas (ANA) e pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) neste sábado, afasta-se a chance de que, por enquanto, o Guaíba bata a cota de inundação, de 3,60 metros, no trecho da orla.

Sobre os entulhos, a previsão é que sejam retirados a partir de segunda-feira, de acordo com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). É necessário que a água arrefeça para que as equipes de limpeza possam iniciar os trabalhos no local, informa o órgão.

Já no Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) do Corpo de Bombeiros, no Cais Mauá, a régua marca 2,61m e está estável desde a manhã deste sábado. A subida foi de cerca de 10cm durante a madrugada, mas com a estagnação, o cenário não preocupa, por enquanto, para uma inundação no local.