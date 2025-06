Nível do Guaíba chega a 3,11m e ultrapassa cotas de alerta

Atualizado às 12h45min

Mesmo com o fim da chuvas após cinco dias de precipitação incessante no Rio Grande do Sul, o nível do lago Guaíba segue aumentando. Conforme atualização mais recente, às 12h15min, o nível estava em 3,11m junto à Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. Naquele ponto, a cota de alerta que era de 3,15m foi reduzida para 3m e a cota de inundação é de 3,60m. No início da manhã, às 9h15min, o nível estava 1cm mais alto - 3,12m.

Conforme monitoramento realizado pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), por volta das 9h da manhã, o Guaíba estava subindo 0,5cm por hora. Ao meio dia, o ritmo de aumento tinha diminuído, 0,2cm.

Esse dado indica uma consistente redução na velocidade com que o lago sobe, na medida em que, às 16h15min de sexta-feira (20), a velocidade de subida das águas era de 1,5cm por hora. Na manhã de quinta-feira, o nível do Guaíba aumentava 2,2cm por hora.

No Cais Mauá, onde a cota de alerta é de 2,30m e a de inundação é de 3m, o Guaíba está na marca de 2,64m às 12h15min deste sábado. No início da manhã, às 8h, estava em 2,62m.