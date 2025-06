Cota de atenção, cota de alerta e cota de inundação: entenda o significado de cada uma delas

A chuva voltou com força nesta semana no Rio Grande do Sul e, junto com ela, o medo de que algo semelhante ao que ocorreu em maio do ano passado se repetisse em um momento em que os esforços de reconstrução do Estado ainda buscam colocar nos eixos e recuperar tudo o que foi perdido nas enchentes de 2024. Neste cenário, nomenclaturas que foram muito usadas no ano passado voltaram às manchetes da imprensa.