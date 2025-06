Sobe para 121 o número de municípios gaúchos impactados pelas chuvas

A Defesa Civil estadual atualizou na manhã deste sábado os números de municípios impactados pelas chuvas dos últimos dias no Rio Grande do Sul. Até a manhã deste sábado (21), são 121 municípios atingidos pelas chuvas. No boletim, as autoridades contabilizam 1.914 pessoas em abrigos e um total de 6.058 desalojados. Há uma pessoa desaparecida e três óbitos confirmados.



A Defesa Civil também informa que há uma pessoa ferida e outras 731 resgatadas. Estes números correspondem apenas aos que foram resgatados pelas forças de segurança do Estado. O município de Jaguarí decretou estado de calamidade pública. Outros 18 municípios, por sua vez, decretaram situação de emergência.



São eles: Dona Francisca, Cerro Branco, Agudo, Nova Palma, Cruzeiro do Sul Passa Sete, São Sebastião do Caí, Cacequi, Rosário do Sul,Tupanciretã, Nova Santa Rita, São Francisco de Assis, Liberato Salzano, Amaral Ferrador, Toropi, Montenegro, Silveira Martins e São Vicente do Sul.



De acordo com boletim da Defesa Civil, os moradores do município de Paraíso do Sul ainda estão sem acesso ao Hospital Paraíso, na Vila Paraíso. Em Rolante, os 11 pacientes transferidos da Fundação Hospitalar seguem internados no Hospital de Santo Antônio da Patrulha. A operação de todos os demais hospitais no Estado é normal.



As autoridades estaduais também fizeram o regate de 137 animais que estavam em áreas de risco. O próximo boletim será divulgado às 18h deste sábado (21).



Nível dos rios e lagos



A chuva dos últimos dias deixou rios e lagos do Estado em situação de atenção, alguns inclusive atingindo cota de inundação.



Rios em cota de atenção:

Taquari (Santa Tereza a Porto Mariante) – Tendência de declínio.

Caí (Nova Palmira a Feliz) - Tendência de declínio.

Quaraí – Tendência de declínio.



Rios em cota de alerta:

Santa Maria (Dom Pedrito) – Estabilidade em níveis elevados.

Caí (Costa do Rio Cadeia) – Tendência de lento declínio.

Ilhas da Região Metropolitana – Níveis em elevação.

Guaíba – Níveis elevados durante os próximos dias, não tem expectativa de atingir cota de inundação.

Sinos (São Leopoldo) – Níveis elevados e tendência de lenta elevação, mas devendo entrar em estabilidade até domingo (22/6).

Gravataí (Gravataí e Alvorada) – níveis elevados e tendência para entrar em estabilidade ao longo da madrugada.



Rios em cota de inundação:

Uruguai (São Borja a Uruguaiana) – Tendência de lenta elevação, atingindo cota de inundação.

Ibirapuitã (Alegrete) – Tendência de estabilidade.

Ibicuí (Manoel Viana) – Tendência de lenta elevação.

Jacuí (Cachoeira do Sul até o delta do Jacuí) – Começando a se estabilizar em Cachoeira do Sul e provavelmente lenta elevação a partir de Rio Pardo.

Taquari (Taquari) – Tendência de declínio.

Caí (Montenegro) – Tendência de declínio.

Paranhana (Taquara, na Foz do Paranhana) – Tendência de lento declínio.

Sinos (Campo Bom e São Leopoldo) – Tendência de estabilidade em Campo Bom e lenta elevação em São Leopoldo.