Após chuvas, RS tem 42 municípios com danos e mais de 600 pessoas fora de casa

Ao menos 42 municípios registraram danos após as fortes chuvas registradas no Rio Grande do Sul nos últimos dias. Conforme boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado na tarde deste domingo (24), o número de pessoas fora de casa chegou a 640. O número de desabrigados no Estado é de 39, enquanto o de desalojados soma 601.

São Lourenço do Sul foi o município mais impactado, com 500 pessoas desalojadas e 23 desabrigadas. Barra do Ribeiro, Cachoeira do Sul, Canguçu, Cristal, Dom Feliciano, São José do Norte e Turuçu também reportaram danos humanos à Defesa Civil. Durante o domingo, foram entregues à população de São Lourenço do Sul os itens de ajuda humanitária destinados pela Defesa Civil às famílias afetadas. A situação no município segue sendo monitorada pela equipe do Estado, sendo que a água já retomou o leito do arroio em todo o trajeto do curso d’água.