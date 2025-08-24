A última semana de agosto será marcada pela queda nas temperaturas no Rio Grande do Sul. O frio vai marcar presença no território gaúcho, segundo a MetSul Meteorologia. A manhã de terça-feira (26) será a mais fria da semana com risco de geada mais ampla, de acordo com a meteorologista Estael Sias. "Será uma semana de tempo firme e sem chuva. Porém, ela começa fria e depois esquenta aos poucos", destaca. Conforme Estael Sias, serão vários dias seguidos sem chuva e com a presença do sol no Estado, e que deve perdurar ao menos até a metade da próxima semana. As temperaturas mínimas na terça-feira estarão abaixo de 5 graus em vários municípios entre a Campanha e o Sul do Estado.

No domingo (24), a frente fria resultou em chuva nas regiões Norte e parte do Nordeste gaúcho, mas na maior parte do Rio Grande do Sul o tempo melhorou, e por vezes, o sol apareceu como foi o caso de Porto Alegre. A sensação foi de frio no começo da manhã de domingo na Capital. A segunda-feira, deve registrar temperaturas mínimas abaixo de 9 graus. As chuvas e temporais que atingiram o Rio Grande do Sul desde a sexta-feira (22) provocaram prejuízos em 39 municípios, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil estadual na manhã deste domingo (24). Alagamentos, destelhamentos e bloqueios de rodovias estão entre os transtornos causados.

As madrugadas mais frias no Rio Grande do Sul, segundo a MetSul Meteorologia devem ser na segunda-feira e na terça com mínimas baixas em todo o Estado. Marcas negativas são esperadas na região Sul do Estado nesta segunda-feira enquanto que na terça podem ocorrer em pontos mais ao Norte e Noroeste com tempo mais aberto. Em Porto Alegre, a terça será mais fria com 5 graus na Capital. No período da tarde, os termômetros podem alcançar até 20 ou 21 graus.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê uma semana com tempo seco e a presença do frio que será intenso neste começo de semana. Nesta segunda-feira (25), as temperaturas deverão oscilar entre 12 graus, a mínima, e 16 graus, a máxima. Na terça-feira (26), a previsão é que os termômetros registrem marcas abaixo de 10 graus no território gaúcho.

Chuvas deixam mais de 500 desalojados no Rio Grande do Sul

Ao menos 39 municípios do interior gaúcho reportaram danos. O mais atingido é São Lourenço do Sul, onde o arroio São Lourenço saiu do leito normal e afetou residências, deixando 500 desalojados e 23 desabrigados, e São José do Norte, com 24 desalojados. Os dois municípios ficam à margem da lagoa dos Patos. Os dados foram atualizados neste domingo (24) pela Defesa Civil. A entrega da Chama Crioula ocorreu em um pavilhão coberto de São Lourenço do Sul por conta das chuvas de sábado (23). Parte da cidade segue alagada, e a prefeitura publicou nas redes sociais alertas para o risco de contaminação por leptospirose.

O governador Eduardo Leite (PSD) afirmou nas redes sociais que conversou com o prefeito de São Lourenço do Sul, Zelmute Marten (PT). "Já determinei às secretarias as primeiras ações, como distribuição de água potável, cestas básicas e kits de higiene, bem como medicamentos básicos, kits de primeiros socorros", escreveu Leite no X.

Em Canguçu, casas ficaram destelhadas, ruas foram alagadas e houve danos em pontes. Quatro pessoas estão desalojadas. Em Camaquã a prefeitura abriu o asfalto da rodovia ERS-350 para escoamento da água. Em Vila Nova do Sul, o nível do arroio Bossoroca subiu e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) interditou uma ponte na BR-290. Também choveu forte em Porto Alegre no sábado.