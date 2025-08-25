Segunda-feira será de tempo firme no RS

fim de semana de chuva no Estado presença do ar seco e frio - que avançou depois da passagem da frente fria dos últimos dias - traz uma segunda-feira de sol e nuvens em todas as

Após um fim de semana de chuva no Estado, a segunda-feira (25) será de tempo firme no Rio Grande do Sul. Conforme informações da MetSul Meteorologia, a presença do ar seco e frio - que avançou depois da passagem da frente fria dos últimos dias - traz uma segunda-feira de sol e nuvens em todas as regiões.

Na região Sul e Campanha, o sol deve aparecer de forma mais intensa. Já em direção a Norte, Serra e Litoral Norte, a quantidade de nuvens será maior. Depois do amanhecer frio, inclusive com geada do Centro para o Uruguai, as temperaturas não passam muito dos 16ºC a 18°C na maior parte das cidades.

Em Porto Alegre, o ar seco e frio que avançou nos últimos dias mantém a sua influência nesta segunda-feira. As temperaturas se subirão muito ao longo do dia, oscilando entre 9ºC e 17ºC.