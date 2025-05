Rio Grande do Sul encara manhã mais fria do ano, com termômetros em 0°C

Após dias de chuvas intensas, ventos fortes e até neve, o tempo voltou a ficar estável no Rio Grande do Sul durante esta sexta-feira (30), mas as temperaturas continuaram em queda. Nesta manhã, os termômetros gaúchos registraram as menores marcas do ano, com cerca de 0°C em pelo menos dois municípios.

No início desta sexta-feira, as cidades mais frias do Estado foram Santana do Livramento, com 0,2°C, e Cambará do Sul, com 0,9°C. De acordo com a última atualização da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, publicada às 7h, as menores temperaturas foram registradas em:

Santana do Livramento: 0,2°C;

0,2°C; Cambará do Sul: 0,9°C;

0,9°C; São José dos Ausentes: 1,4°C;

1,4°C; Quaraí: 1,7°C;

1,7°C; Vacaria: 3,2°C;

3,2°C; Alegrete: 3,4°C;

3,4°C; Rolante: 3,4°C;

3,4°C; Dom Pedrito: 3,6°C;

3,6°C; Getúlio Vargas: 3,7°C;

3,7°C; Erechim: 3,8°C.

Em Porto Alegre, as temperaturas chegaram a 6,3°C na estação meteorológica do Jardim Botânico. A máxima desta sexta-feira não deve ultrapassar 15°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Frio deve continuar nos próximos dias

O tempo estável e as baixas temperaturas devem prevalecer durante o final de semana em diversos municípios gaúchos. Na Capital, a mínima deve chegar à 6°C e a máxima à 16°C no próximo sábado (31), segundo o INMET. Apesar do frio, a previsão é de sol com poucas nuvens. Já no domingo (1°), a temperatura mínima sobe para 9°C e a máxima para 17°C.

Em Santana do Livramento, cidade mais fria desta sexta-feira, o final de semana promete alguns graus a mais nos termômetros. No sábado, a mínima fica em 4°C e a máxima em 15°C, de acordo com a Climatempo. Enquanto no domingo, a mínima aumenta para 5°C e a máxima diminui para 14°C.

Cambará no Sul também terá mínima de 4°C neste sábado, mas a máxima deve chegar em 19°C, conforme a previsão do INMET. No domingo, a mínima cai para 3°C e a máxima para 15°C.