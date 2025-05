Município de Mostardas registra cerca de 200 famílias atingidas pelas chuvas

Cerca de 200 famílias foram afetadas pelas chuvas intensas e ventos fortes da última quinta-feira (29) no município litorâneo de Mostardas, no Rio Grande do Sul. De acordo com o secretário de Administração da cidade, André Soares, a grande maioria das pessoas buscou abrigo nas casas de amigos e familiares, mas ainda há 20 pessoas no abrigo erguido pela prefeitura.

Os maiores estragos foram identificados na localidade do Beco da Solidão, que fica a aproximadamente 60km da prefeitura municipal. Na região, uma Unidade Básica de Saúde foi inundada e teve os seus equipamentos transferidos para a Sub-prefeitura Doutor Edgardo Pereira Velho.

As famílias que ficaram desabrigadas foram realocadas para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida, na BR-101, e um posto de saúde provisório foi erguido no entorno do local para atendimentos emergenciais. Uma comunidade no entorno da Lagoa do Bacupari também foi atingida, devido à vazão das águas.

Próximos passos

Na manhã desta sexta-feira (30), foram definidas ações de contenção de danos em uma reunião que contou com a participação da Defesa Civil do Estado, Brigada Militar, Polícia Civil, prefeitura de Mostardas e Ministério Público. No encontro, estabeleceu-se como foco o acolhimento das famílias afetadas e a redução do nível das águas.

"O foco, no momento, é dar esse primeiro atendimento, receber as pessoas, acolher, alimentar, trocar, dar agasalho... porque a água não baixou ainda nas casas, né? O nosso próximo passo vai ser ver o que as pessoas vão precisar nas casas", apontou o secretário.