Mais de 20 municípios gaúchos apresentam danos após fortes chuvas

Apesar da trégua na chuva, dezenas de municípios do Rio Grande do Sul ainda apresentaram ocorrências em aberto junto à Defesa Civil na manhã desta sexta-feira (30). De acordo com a atualização mais recente, são 23 cidades que sofreram danos consideráveis por conta do clima. Alegrete, Mostardas e Quaraí são os municípios com o maior número de desabrigados.

Veja a lista completa de municípios atingidos:

1. Alegrete

A Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil informa sobre famílias desabrigadas e desalojadas a partir da elevação do rio Ibirapuitã. Órgãos municipais mobilizados para operacionalizar o Plano de Contingência para a retirada das famílias, bem como o total monitoramento do rio. Foram informados 191 desabrigados e 346 desalojados.



2. Arroio do Meio

Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil informa sobre deslizamento de solo e/ou rochas.



3. Cacequi

Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil reportou alagamentos generalizados em algumas localidades do município, com pontes comprometidas e sem condições de deslocamento por vias terrestres em alguns pontos.



4. Caraá

Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil reportou inundações afetando vias urbanas.



5. Chuí

Reportada casa em construção que veio a cair devido as fortes rajadas de vento.



6. Encantado

Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil informa interdição de ponte, aguardando águas baixarem. Município informa uma pessoa desalojada.



7. Estrela

Reportou inundações do Arroio Boa Vista, danificando pontilhão de acesso pelo interior.



8. Marques de Souza

Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil reportou ponte baixa que inclinou.



9. Mostardas

Com uma comunidade atingida na lagoa do Bacupari, em razão da vazão das lagoas e água transpondo a taipa existente (ligação provisória), face o colapso e interdição da ponte. Outra situação são os alagamentos que atingiram famílias residentes no Beco da Solidão e a comunidade dentre as regiões chamadas Povos e Índios, por conta de dificuldades no escoamento da água das chuvas. Equipes da Defesa Civil Estadual estão atuando em apoio ao município. O número de desabrigados é de 15 pessoas.



10. Pejuçara

Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil informa interdição preventiva de uma ponte.



11. Quaraí

Reportou 23 pessoas desabrigadas e 32 desalojadas. Até a manhã do dia 29/5, 13 casas haviam sido afetadas, devido a elevação do nível do rio, as estradas vicinais foram bastante afetadas com o grande volume de chuvas nos últimos dias. 33 pessoas já foram movimentadas, sendo que 22 estão no abrigo municipal, 10 estão em casa de parentes e 1 está alocada próximo a sua residência.



12. Relvado

Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil informa interdição de ponte (acesso ao município de Encantado) e estrada interditada (acesso ao município de Doutor Ricardo).



13. Santa Cruz do Sul

Reportado pela Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil ocorrência de deslizamento de massa, atingindo duas residências e deixando três pessoas desalojadas.



Rio Pardinho extravasou seu leito e atingiu casas no bairro Várzea.



14. Santa Maria

Reportaram casas alagadas, deixando duas pessoas desalojadas.



15. Santa Rosa

Reportou quatro pessoas afetadas com a queda de uma árvore (sobre uma casa).



16. São Borja

Reportado alguns pontos da cidade com alagamento e árvores caídas no interior do município.



17. São José do Herval

A Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil reportou danos em estradas e boeiros.



18. São Sebastião do Caí

Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil reportou o deslocamento de terra que causou danos ambientais e estruturais em via pública. 10 famílias e uma empresa que dependem do acesso para a movimentação para a sua produção foram afetadas (total de 40 pessoas).



19. São Vicente do Sul

Informado pela Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil uma ponte interditada preventivamente.



Arroio dos Ingleses fora da calha na região da Linha Cambará, divisa com Cruz Alta. O problema ocorre em uma estrada de acesso secundário, sem impacto direto à população em geral neste momento.



20. Sobradinho

Informado pela Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (CREPDEC) a queda de uma árvore de grande porte que interditou a Avenida Princesa Isabel, bairro Centro. Informado também sobre a queda de passo provisório essencial de ligação entre o bairro Centro e o Baixada. Ao total, informam 1200 afetados.



21. Travesseiro

Reportou submersão de ponte baixa sobre o Rio Forqueta. Interdição da ponte baixa e da pinguela sobre o Rio Forqueta, na divisa com Marques de Souza.



22. Uruguaiana

Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil reporta queda de árvore em telhado de residência, sem gravidade e feridos. Bombeiros acionados para realizar o corte da árvore.



Alguns pontos da cidade com alagamento na via urbana e na área rural.



23. Vale Real

Reportou elevação do nível do rio Caí, causando fechamento da ponte baixa entre Vale Real e Feliz.