Rio Grande do Sul terá alívio do calorão apenas próximo do outono

O mês de março começa com altas temperaturas, com previsão de alívio apenas próximo ao outono, que começa no dia 20. Sob influência de uma nova onda de calor, o Rio Grande do Sul ainda deve encarar dias de temperatura bastante elevada. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia se estende até quarta-feira (5) e indica que os termômetros devem registrar temperaturas cinco graus acima da média.



Segundo a meteorologista Vanessa Gehm, da Sala de Situação do Governo do Estado, o Carnaval será de altas temperaturas na maioria das regiões. “Nesses últimos dias, um padrão de bloqueio está se configurando na região Centro Oeste, Sudeste e ganhará força no Rio Grande do Sul. A partir de segunda-feira (3), o calor irá se intensificar e não haverá condição de chuva”, explica.

O Estado deve permanecer sem chuva até a quinta-feira (6). Novamente, os termômetros podem atingir e ultrapassar os 40ºC nos próximos dias, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, nos vales do Rio Pardo e do Taquari. As temperaturas também seguirão altas na faixa Central, Norte e todo o Oeste do território gaúcho. O calor mais intenso deve persistir até meados do dia 10 de março.



“A expectativa é que as temperaturas continuem elevadas até o começo da próxima semana. No decorrer do próximo final de semana, as temperaturas irão cair um pouco, mas não muito, devido ao avanço de uma frente fria, que irá trazer uma mudança mais significativa no Estado”, detalha Vanessa. A frente fria pode, inclusive, ocasionar temporais em diferentes regiões. Por enquanto, os modelos meteorológicos não indicam formação de ciclone.



Conforme a MetSul Meteorologia, uma massa de ar quente e úmido de características tropicais proporciona o ambiente favorável para a formação dos temporais, que ocorrem, principalmente, da tarde para a noite devido ao aquecimento diurno e trazem episódios localizados de chuva com volumes excessivamente altos a extremos em curto período.



Trata-se de uma condição bastante típica do verão em que calor e umidade se combinam em condição conhecida como convecção para gerar nuvens carregadas na segunda metade do dia com pancadas de chuva e localizados de chuva forte, granizo e vento.



Mesmo assim, março deve seguir uma tendência de tempo mais seco, com a presença de chuva abaixo da média climatológica. O estado deve vivenciar um período de neutralidade entre os fenômenos La Niña e El Niño. A chuva deve apresentar um comportamento mais irregular e de pancadas localizadas, podendo ocorrer com uma maior frequência e em maior quantidade em algumas regiões do que em outras.