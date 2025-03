Carnaval de Porto Alegre se concentra no 4° Distrito e na Orla do Gasômetro

As cores azul, rosa, vermelho e amarelo marcam as ruas de Porto Alegre durante este sábado (1º) de Carnaval, representando os blocos “Fusca Azul” e o “Bloco das Pretas”. Mesmo com os termômetros ultrapassando os 36°C em Porto Alegre, centenas de foliões percorrem a região do 4°Distrito e a Orla do Gasômetro celebrando a diversidade e a resistência. As festividades ocorrem a céu aberto de forma gratuita e se estendem até às 23h59min.



Dos blocos independentes que conseguiram autorização da prefeitura de Porto Alegre para realização das atividades, apenas dois acontecem neste sábado. Com o tema “Não é não”, o bloco Fusca Azul teve início às 14h, na rua Álvaro Chaves, 382, localizado no 4º Distrito. Além de completar 10 anos de história, o bloco faz uma reflexão sobre o combate ao assédio e a violência contra mulheres.

Com o tema, "Não é Não", bloco Fusca Azul completa 10 anos EVANDRO OLIVEIRA/JC



Fundado em 2015, no bairro Petrópolis, o Fusca Azul presta uma homenagem à avó de um dos fundadores. “Em 2015, minha avó (Rosa) completava 80 anos e nós já estávamos com a ideia de formarmos um bloco. Tinha acabado de ganhar um fusca do meu pai. Então, resolvemos unirmos o azul do fusca e o rosa do nome nas cores do uniforme”, conta o fundador do projeto, Eduardo Baldasso. Fundado em 2015, no bairro Petrópolis, o Fusca Azul presta uma homenagem à avó de um dos fundadores. “Em 2015, minha avó (Rosa) completava 80 anos e nós já estávamos com a ideia de formarmos um bloco. Tinha acabado de ganhar um fusca do meu pai. Então, resolvemos unirmos o azul do fusca e o rosa do nome nas cores do uniforme”, conta o fundador do projeto, Eduardo Baldasso.

LEIA TAMBÉM: Carnaval tem calor intenso e risco de temporais em Porto Alegre



Para realização das atividades, aproximadamente 100 pessoas estão envolvidas em diferentes setores, incluindo segurança e sonorização. O espaço conta com banheiros químicos e lixeiras também disponibilizados com recursos próprios.



Até as 16h30min, cerca de 200 foliões participaram do Fusca Azul, ao som de clássicos do Carnaval como Ivete Sangalo e Psirico. Moradora da Zona Norte da Capital, Cristine Martins chegou cedo, ainda antes das 15h, acompanhada do marido e das netas. “Participo há três anos. É uma distração e um motivo para reunir todo mundo”.

Cristine Martins chegou cedo, ainda antes das 15h, acompanhada do marido e das netas EVANDRO OLIVEIRA/JC



Já na região Central da cidade, o Bloco das Pretas começou as atividades um pouco depois. O trio elétrico deu partida por volta das 17h, na Usina do Gasômetro, com canções autorais e músicas de cantoras negras brasileiras, como Ludmilla e Elza Soares. Conforme a organização do bloco, a concentração acontece na Orla, justamente, por ser um local de fácil acesso. Grande parte dos foliões ressaltam que “é possível acessar o espaço apenas com uma lotação”. Já na região Central da cidade, o Bloco das Pretas começou as atividades um pouco depois. O trio elétrico deu partida por volta das 17h, na Usina do Gasômetro, com canções autorais e músicas de cantoras negras brasileiras, como. Conforme a organização do bloco, a concentração acontece na Orla, justamente, por ser um local de fácil acesso. Grande parte dos foliões ressaltam que “é possível acessar o espaço apenas com uma lotação”.

Criado em 2019, o bloco já se consolidou como uma forte presença na cultura carnavalesca da Capital e reúne, principalmente, mulheres negras da periferia. No cortejo, Rita Santos - uma das fundadoras do bloco -, reforçou a existência e memória de Iara Deodoro. “Uma das mulheres emblemáticas e uma das nossas mestras do Rio Grande do Sul. Esse é o momento de festejarmos e prestarmos saudações a todos”.



“Estar aqui hoje representa alegria e leveza. Precisamos valorizar a cultura negra”, salienta Ursula Ingrid de Souza Faria, integrante do Ponta Comunidades, projeto que reúne mais de 30 entidades que atuam em regiões periféricas e vulneráveis da Capital. Aproximadamente, 60 mil pessoas estavam no local até às 18h30min. Embora a realização do evento seja independente, a prefeitura ofertou segurança e banheiros químicos.