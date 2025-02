Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 1 a 7 de fevereiro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 1 e 7 de fevereiro de 2025. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Para onde foram todos os veranistas de Rainha do Mar?O colunista Fernando Albrecht comenta sobre a redução no número de veranistas no litoral do RS. Matéria: Fernando Albrecht (Começo de Conversa). Foto: Tânia Meinerz/JC.2. Projeto de fábrica de cimento em Candiota estimado em R$ 100 milhões é suspensoTermelétrica gaúcha a carvão interrompeu operação no dia 1º de janeiro. Matéria: Jefferson Klein. Foto: Tatiana Gappmayer/Divulgação/JC.3. Estaleiro Rio Grande avalia disputar nova licitação da TranspetroComplexo gaúcho venceu recentemente certame elaborado pela estatal. Matéria: Jefferson Klein. Foto: Ecovix/Divulgação/JC.4. Startup de Porto Alegre constrói cabanas em sete dias e com impacto ambiental 95% menor que obras convencionaisO foco da Keike Hut Projetos Inteligentes é reduzir implicações ambientais oriundas da construção civil. Matéria: Júlia Fernandes (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.5. Alteração de acesso a Tramandaí na Estrada do Mar visa redução de acidentesDaer aplicou modelo de retorno em nível livre no ponto da rodovia. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Mauro Belo Schneider/Especial/JC.