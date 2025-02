Alteração de acesso a Tramandaí na Estrada do Mar visa redução de acidentes

Motoristas que trafegam pela Estrada do Mar, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, se deparam com uma mudança neste ano no acesso a Tramandaí e a Imbé. Houve uma alteração para entrar nos municípios para quem vem do sentido Capão da Canoa-Porto Alegre.

Em vez de os motoristas terem de atravessar a rodovia na antiga rotatória bem na altura do acesso, foi criado um retorno que evita o cruzamento. O modelo aplicado chama-se “retorno em nível livre”.

A mudança é na rótula do km 18 da Estrada do Mar (ERS-389), no entrocamento com a ERS-786, a Interpraias, em Osório. Os motoristas fazem o retorno um pouco mais adiante e seguem em direção a Imbé e a Tramandaí sem necessidade de cruzamento.

Conforme o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a medida visa a redução de acidentes. “Para melhorar a segurança no ponto. Ocorriam muitos acidentes com lesões corporais no local”, justifica o departamento por meio de nota da assessoria de imprensa.

O Daer informa, ainda, que o objetivo foi atingido, pois não houve mais registros com lesões no local. A partir da experiência, o modelo de retorno livre deve ser seguido em outros pontos da Estrada do Mar.