JC Te Lembra: Anuário de Investimentos 2024, elevação da Selic e superávit nas contas públicas do RS

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

Anuário de Investimentos 2024 , iniciativa do Jornal do Comércio que mapeia e reúne os principais investimentos anunciados ou realizados ao longo do ano, foi publicado nesta semana.

Rio Grande do Sul atraiu mais de R$ 100 bilhões em investimentos A pesquisa mostrou que ono ano passado. A cifra foi a maior da série histórica do Anuário, e repercutiu entre entidades do setor.

Eduardo Leite, citou o conteúdo do Anuário O governador do Estado,durante evento em Caxias, e afirmou que a tarefa, agora, é garantir que o Estado siga sendo atrativo para investidores.

Banco Central repetiu alta de 1 ponto percentual e elevou a Taxa Selic a 13,25% Em primeira reunião sob o comando de Gabriel Galípolo, o

Governo gaúcho registrou superávit pelo quarto ano seguido nas contas públicas, fechando 2024 com R$ 622 milhões

Bruno Vanuzzi foi oficializado como novo diretor-geral votação sobre alterações no conselho do Dmae do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Após ser duas vezes adiada, adeve ser votada na próxima segunda-feira.

serviço de monitoramento meteorológico ininterrupto Prefeitura de Porto Alegre lançou, que emite boletins diários, semanais e mensais. O sistema conta com técnicos como meteorologistas, hidrólogos e geólogos.