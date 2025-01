Bruno Vanuzzi é nomeado como diretor-geral do Dmae

Bruno Vanuzzi foi oficializado como novo diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). A nomeação consta em publicação do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) desta quarta-feira (29).

O novo diretor-geral do Dmae é bacharel em Direito graduado pela Ufrgs e procurador estadual de carreira. Recentemente, atuava como diretor de Desenvolvimento Imobiliário da Região Sul da Multiplan. Na esfera pública, foi secretário municipal de Parcerias Estratégicas e secretário Extraordinário de Parcerias no Governo do Estado.No primeiro dia de trabalho, Vanuzzi participou de uma reunião junto ao prefeito Sebastião Melo (MDB) para acertar questões internas do Dmae. Ele assumiu o cargo em meio a. Conforme a autarquia, "é possível que parte da região afetada seja abastecida somente na noite desta quarta-feira".Vanuzzi foi nomeado para a diretoria da autarquia após uma derrota política, na semana passada, com o adiamento, por força de decisão judicial, da votação de um projeto de lei enviado pelo Executivo à Câmara de Porto Alegre que buscava transformar o conselho da autarquia em consultivo, ao invés de deliberativo, como é hoje.Esta proposta de mudanças no conselho do Dmae é apenas o. Após o revés sofrido na Justiça, o prefeito afirmou nesta terça-feira (28) que“Hoje (ontem) à tarde eu chamei toda uma reunião para tratar sobre a parceirização do Dmae. Não é ainda uma reunião para tomada de decisão”, disse Melo nesta quarta-feira. Sobre a possibilidade de conceder o Dmae sem aval da Câmara, o prefeito comentou: "Isso não é de agora. A”.A motivação para que circule esta ideia no executivo de Porto Alegre foi justamente a decisão judicial obtida, após pedidos da bancada de oposição ao governo no Parlamento, para que a apreciação do projeto de lei de mudanças no conselho do Dmae fique apenas para abril. “Se para uma decisão como essa, de mudança de conselho e diretoria, a bancada de oposição não quis fazer o debate político, mas levar para a judicialização, eu acredito então que o caminho eles escolheram’, argumentou o prefeito.