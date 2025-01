Bairros da Zona Norte de Porto Alegre ainda estão sem água

Uma parcela dos bairros da Zona Norte de Porto Alegre ainda está sem água na tarde desta quarta-feira (29), devido aos problemas no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) São João. Embora as atividades tenham sido retomadas pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) ainda na terça-feira (28), o retorno da água leva mais tempo em partes mais altas.



Conforme o Dmae, "é possível que parte da região afetada seja abastecida somente na noite de hoje". Em razão do serviço, a água pode apresentar coloração e gosto alterados devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde, que podem estar nas paredes internas da tubulação.

Ao todo, 35 bairros da Zona Norte foram impactados. As unidades que compõem a rede - incluindo a Estação de Tratamento de Água (ETA) - estavam paralisadas em decorrência da manutenção emergencial na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Ouro Preto.



O serviço, que levou 36 horas para ser concluído, teve origem em um vazamento na adutora de recalque da Ebat. Durante a primeira tentativa, foi identificado um novo problema do tipo, o que resultou no prolongamento das atividades.

Confira as estações que já foram ligadas:

Ebat Luzitana: Auxiliadora, Boa Vista, Higienópolis, Passo d’Areia, São João;

Ebat Ipiranga I: Cristo Redentor (parte alta), Passo d’Areia (parte alta), Vila Ipiranga;

Ebat Ipiranga II: Jd Itú-Sabará (parte), Vl Ipiranga, Vl Jardim, Chácara das Pedras (parte), Três Figueiras (parte baixa);

Ebat Ouro Preto: Cristo Redentor, Passo d’Areia, Boa Vista, Vl Ipiranga, Jd São Pedro, Vl Floresta, Jd Lindoia, São Sebastião, Jd Itú-Sabará;



Ebat Sarandi: Jardim Itú-Sabará, Parque do Arvoredo, Jardim Planalto, Sarandi, Vila Passo da Mangueira, Conj. Res. Costa e Silva, Passo das Pedras, Jardim Ingá, Vila Operária, Vila Metralhadora, Rubem Berta, Parque Santa Fé, Vila Alexandrina, Vila Antônio Severino, Vila Varig.

Ebat Manoel Elias: Rubem Berta, Vila Wenceslau Fontoura, Vila Batista Flores, Loteamento Timbaüva, Vila Protásio Alves, Vila Tarso Dutra, Jardim Dona Leopoldina e Vila Metralhadora.

Ebat Manoel Elias II: Alves, Jardim Ipu, Vila Alto Petrópolis, Conj. Res. Alto Petrópolis, Vila Protásio Alves, Mário Quintana, Chácara da Fumaça, Vila Safira, Vila Valneri Antunes e Jardim Itú-Sabará.



De acordo com o Dmae, ainda faltam ser ligadas a Estação de Tratamento de Água Manoel Elias III, que atende os bairros Protásio Alves, Vila Laranjeiras, Morro Santana, e a estação Baltazar de Bem, que atende a Vila Jardim.