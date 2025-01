Manutenção deixa 26 bairros sem água na Zona Norte de Porto Alegre

Pelo menos 26 bairros da Zona Norte de Porto Alegre estão afetados pela falta d'água nesta terça-feira (28). A suspensão do abastecimento decorre dos trabalhos de manutenção emergencial no recalque da Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Ouro Preto e já duram mais de 24 horas. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o meio-dia.

Os trabalhos iniciaram na manhã de segunda-feira (27). A tubulação, que apresentava vazamento, é reparada por equipes do Dmae e o serviço é considerado complexo. A parada da Ebat Ouro Preto afeta também os consumidores atendidos pelas Ebats Manoel Elias 1, 2 e 3, além da Ebat Parque Santa Fé. Até a conclusão dos trabalhos, 26 áreas de Porto Alegre podem enfrentar baixa pressão ou desabastecimento. As comunidades estão sendo atendidas com caminhões-pipa, que podem ser solicitados às subprefeituras. A retomada do fornecimento será gradual, levando mais tempo nos pontos mais distantes ou altas da rede.

Após paradas mais longas, segundo o Dmae, a água pode apresentar coloração e gosto alterados devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde, que podem estar nas paredes internas da tubulação. Se o aspecto da água demorar a normalizar, o cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar ligando para o telefone 156, opção 2.

Bairros afetados pelo trabalho do Dmae

Alto Petrópolis, Boa Vista, Chácara da Fumaça, Costa e Silva, Cristo Redentor, Jardim Dona Leopoldina, Jardim Itu, Jardim Sabará, Jardim Lindóia, Jardim São Pedro, Loteamento Parque Santa Fé, Loteamento Timbaúva, Mário Quintana, Morro Santana, Passo da Areia, Protásio Alves, Rubem Berta, Santa Rosa de Lima, São Sebastião, Vila Batista Flores, Vila Floresta, Vila Ipiranga, Vila Laranjeiras, Vila Safira, Vila Tarso Dutra, Vila Valneri Antunes e Vila Wenceslau Fontoura.