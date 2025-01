Rio Grande do Sul atraiu R$ 100 bilhões de investimentos em 2024

soma de R$ 100.405.390.000 de investimentos anunciados, concluídos ou em execução no Rio Grande do Sul ao longo de 2024. Houve um expressivo crescimento em relação aos anos anteriores. Na comparação com 2023, a alta foi de 60%, considerando dados nominais - a soma de 2023 foi de R$ 62.632.175.022 O Investômetro do Jornal do Comércio registrou uma, concluídos ou em execução no Rio Grande do Sul ao longo de 2024. Houve um expressivo crescimento em relação aos anos anteriores. Na comparação com 2023, a alta foi de 60%, considerando dados nominais -. Nesse contexto, alguns dados chamam atenção.

Especialmente após a cheia de maio, aumentaram os anúncios de investimentos, em um movimento de retomada da economia gaúcha e de reconstrução do Estado. É o caso do pacote de R$ 6,5 bilhões do governo federal em ações contra cheias, que coloca no mapa dos maiores aportes anunciados em infraestrutura, por exemplo, Alvorada, na Região Metropolitana, como uma novidade no levantamento.

Em 2024, os volumes anunciados superaram os, de fato, executados. Em 2023, a relação era inversa. E o setor industrial também retrata essa relação. Enquanto no ano anterior, boa parte das grandes indústrias encerravam ciclos de investimentos, em 2024, estão iniciando. É o caso da CMPC que, em 2023, estava quase concluindo seus aportes no projeto BioCMPC e, em 2024, anunciou o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul.

Outra grande indústria em início de ciclo de aportes no Estado é a General Motors, em Gravataí. Especificamente na indústria, mais de dois terços (67,9%) dos aportes foram anunciados, casos da CMPC e GM. Outros 32,1% estão em execução ou concluídos. Em 2023, havia equilíbrio, com 52,5% dos aportes industriais realizados, e 47,5% anunciados.

Além de investimentos bilionários, a indústria registrou crescimento no número de empreendimentos, o que fez o valor de investimentos dar um salto em relação a 2023.