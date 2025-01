Contas do governo gaúcho fecham no azul pelo quarto ano seguido

O governo do Estado fechou o ano de 2024 com um superávit nas contas públicas de R$ 622 milhões. É o quarto ano seguido em que o resultado orçamentário do Estado encerra com receitas maiores do que as despesas. Nos anos imediatamente anteriores, porém, os superávits foram maiores: R$ 3,6 bilhões (2023), R$ 3,3 bilhões (2022) e R$ 2,5 bilhões (2021).



"A comparação com os anos anteriores poderia indicar que o Estado piorou em 2024, embora até fizesse sentido por causa da calamidade (climática). Mas é importante ressalvar que nos anos anteriores foram todos afetados por fatores extraordinários", explica o secretário Adjunto da Fazenda estadual, Itanielson Dantas Silveira Cruz. Entre esses eventos atípicos, ele cita as vendas da Corsan, em 2023, e da CEEE, em 2021, que acabaram puxando as receitas gaúchas para cima.

Já o resultado primário (que não considera receitas nem despesas de natureza financeira, como a dívida), foi positivo em R$ 1,7 bilhão. Os dados fazem parte do Relatório de Transparência Fiscal do último quadrimestre de 2024, apresentado pelo governo nesta quinta-feira (30) na sede da Secretaria da Fazenda estadual (Sefaz-RS).

As contas no azul só são possíveis em razão da suspensão da dívida do Estado com a União que encontra-se vigente em razão do Rio Grande do Sul fazer parte do Regime de Recuperação Fiscal e da aprovação da Lei Complementar 206/2024. No ano passado, foram R$ 3,93 bilhões do serviço dessa dívida que não foi executada.

Além disso, outros R$ 1,9 bilhão que o Estado deixou de pagar da dívida com a União entre junho e dezembro de 2024 passaram a compor o Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). Segundo o governo, os gastos totais com a calamidade pública, financiadas pelo Funrigs, pelos recursos do tesouro e outras fontes totalizaram R$ 5,2 bilhões.

Em breve mais informações