Defesa Civil emite alerta para temporais no Sul do Estado nesta sexta-feira

Defesa Civil alerta para temporais isolados com chuva forte, raios e eventual queda de granizo que atuarão no Sul, Campanha, Oeste, Missões, Noroeste e Centro. Alerta válido até as 20h de sexta-feira, 24 de janeiro. Caso seja surpreendido pelo tempo severo, busque abrigo. Se estiver em casa, feche bem portas e janelas. Durante os temporais, retire da tomada os eletroeletrônicos. Abrigue animais e mantenha-os em segurança.Procure informações junto à Defesa Civil da sua cidade, conheça os Planos de Contingência municipais para saber quais os riscos e como agir em caso de desastre no seu município.