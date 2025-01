Temporal de janeiro de 2024 deixou 73 bairros sem água em Porto Alegre

73 bairros de Porto Alegre falta de energia elétrica nas Estações de Bombeamento de Águas Pluviais - conhecidas como casas de bomba - e nas Estações de Tratamento de Água (ETAs). Um ano depois, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realiza a instalação de geradores e busca linhas alimentadoras exclusivas.



Cerca de 1,2 milhão de pessoas foram impactadas pela falta de água no período. O sistema foi normalizado depois de cinco dias. Na época, por meio das redes sociais, o prefeito Sebastião Melo (MDB) evidenciou a falta de posicionamento da empresa de energia. Em razão do temporal de 16 janeiro do ano passado,ficaram sem o abastecimento de água devido ànas Estações de Bombeamento de Águas Pluviais - conhecidas como casas de bomba - e nas Estações de Tratamento de Água (ETAs). Um ano depois, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realiza a instalação de geradores e busca linhas alimentadoras exclusivas.Cerca de. O sistema foi normalizado depois de cinco dias. Na época, por meio das redes sociais, o prefeito Sebastião Melo (MDB) evidenciou a falta de posicionamento da empresa de energia.

Das 6 estações de tratamento de água, 5 estão sem energia desde aproximadamente 22h, afetando 1,2 milhão. Das 23 estações de bombeamento de esgoto pluvial, 11 também estão sem energia, conforme relatório. A @CEEE_Equatorial não tem posição precisa sobre retorno da luz. — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) January 17, 2024

Segundo Darcy Nunes, diretor-geral adjunto do Dmae, 85% das 140 estruturas operacionais ficaram sem luz. “Com isso, a população ficou desassistida em muitas coisas”.

Um ano após o temporal, o Dmae realizou a contratação de 38 geradores direcionados para as casas de bombas, no valor de R$ 6,9 milhões. A instalação ainda está em andamento. No entanto, de acordo com Nunes, “os motores são de 2 mil cavalos, então os geradores não são a melhor solução”.

Uma das alternativas é a instalação de geradores permanentes - que serão instalados acima da cota de inundação. Em janeiro deste ano, o departamento começou a instalação de 22 quadros de transferência automática, chamados de QTA.



Outra alternativa do Dmae seria a construção de linhas alimentadoras exclusivas, como ocorre na ETA Ponta do Arado. A expectativa é que o equipamento seja instalado também nas ETAs Menino Deus, São João e Menino Deus.



Em nota, a CEEE Equatorial afirmou que realizou a modernização das subestações da companhia, com o investimento de R$ 98,3 milhões. Outros R$ 6,5 milhões foram investidos em agências, nove unidades foram inauguradas no ano passado. A frota de veículos e os canais de atendimento com o cliente também foram qualificados.



“No último ano, de modo preventivo, a CEEE Equatorial realizou 5,5 mil km de inspeções de rede, resultando na correção de 35 mil defeitos”, informa a nota. O investimento total da empresa em 2024 foi de R$ 2,5 bilhões. Já para 2025, a distribuidora busca investir mais de R$ 760 milhões no plano de robustecimento e ampliação da rede.