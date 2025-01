Calor segue no Rio Grande do Sul e temperatura pode chegar aos 40°C

30°C nesta segunda-feira (13).



A partir de terça-feira (14), o calor aumenta gradualmente em todo o estado, podendo atingir 35°C em diversas cidades. "Quinta e sexta devem ser dias de calor excessivo no Rio Grande do Sul, com marcas ao redor e acima de 35°C em grande número de municípios. A temperatura pode atingir marcas de 36°C a 38°C em vários pontos da área metropolitana de Porto Alegre, mas, isoladamente nos vales, haverá marcas mais altas", informou a MetSul



O Oeste gaúcho irá continuar sofrendo com as altas temperaturas. Além de máximas acima de 35°C na maior parte dos dias, a região entre Quaraí e Uruguaiana poderá registrar picos de 40°C, especialmente no final da semana.

Calor intenso favorece a formação de temporais

A MetSul Meteorologia alerta que as altas temperaturas devem provocar temporais, vendavais e granizo a partir de quinta-feira. "Será uma situação parecida com o que se viu na virada do ano, com o calor formando células isoladas de tempestades que, pontualmente, podem gerar temporais fortes e causar danos. Não se trata de uma situação de tempo severo generalizado", destacou o serviço meteorológico.



Esses temporais tendem a ocorrer no final das tardes e início das noites, devido ao aquecimento diurno, que favorece a formação de nuvens carregadas. "A convecção forma nuvens do tipo Torre Cumulus (TCu) e Cumulonimbus (Cb), que provocam temporais localizados e, não raro, muito isolados. Localmente, alguns desses eventos podem ser fortes a severos, com risco de danos. Quanto mais quente a atmosfera e menor a pressão atmosférica, maior é o potencial para a formação de nuvens muito carregadas e maior a probabilidade de temporais localizados de maior severidade", explicou a MetSul.