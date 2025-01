Viaduto Abdias do Nascimento terá bloqueio neste domingo

Neste domingo (12), a avenida Edvaldo Pereira Paiva, no sentido bairro/Centro, na altura do Viaduto Abdias do Nascimento até a rua Carlos Medina, será bloqueada, a partir das 17h30. O bloqueio ocorre em razão do ensaio de rua em comemoração ao aniversário da escola Imperadores do Samba.Motoristas que quiserem acessar a Orla do Guaiba poderão usar a Nestor Ludwig e ingressar na Edvaldo Pereira Paiva em direção ao Centro. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estarão no local para orientar o trânsito.