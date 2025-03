EPTC divulga esquema especial de trânsito e transporte para os desfiles de Carnaval

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa o serviço especial de trânsito e transporte para os desfiles das escolas de sambas das séries Ouro, Prata e Tribos de Porto Alegre, que ocorrem nesta sexta-feira (14), e sábado (15), no Complexo Cultural do Porto Seco, às 20h.

Trânsito - Os agentes de fiscalização iniciarão o monitoramento de trânsito e bloqueios a partir das 18h do dia 14 até o final do evento, assim como no dia 15. Apesar da operação Carnaval começar às 18h, os agentes de fiscalização estarão nas ruas nos dois dias a partir das 6h para auxiliar na organização do entorno do sambódromo.



A rua José Assis Borges Pinto ficará bloqueada entre a avenida Plínio Kroeff e a rua Hermes de Souza. A rua Ariovaldo Alves Paz terá sentido único entre a rua Elvio Antônio Filipetto em direção à avenida Vila Santíssima Trindade e o seu acesso será restrito. A rua Celso Afonso Soares Pereira, próximo ao portão principal do evento, será destinada para acesso ao estacionamento principal do evento.



Transporte - O transporte coletivo irá operar com duas linhas especiais, a linha E10 (Restinga/Carnaval) via Lomba do Pinheiro, que sairá do terminal Nilo Wulff na Restinga, e a E33 (linha especial Carnaval) via Assis Brasil, que sairá do terminal CPC no Centro. A linha B02 (Leopoldina / Aeroporto - Circular) parte do Terminal Safira, passa pelo aeroporto e segue até o Terminal do Aeroporto, passando pelo Porto Seco, antes de regressar. As viagens dessa linha são disponibilizadas no final da noite para atender os usuários que fazem integração com o Trensurb. Além disso, as linhas regulares 633 (Costa E Silva) e T6 (Transversal 6) atenderão as demandas de chegada e saída do Sambódromo.



Um ponto de táxi será disponibilizado na rua Élvio Antônio Felipetto, e o ponto de embarque e desembarque de táxis ficará próximo ao portão de entrada. Já o ponto de embarque e desembarque dos aplicativos ficará logo atrás do ponto de táxi.



Os passageiros podem consultar informações sobre o transporte coletivo, em tempo real, na função GPS do app do Cittamobi, Moovi, Lá Vem o ônibus ou Cartão TRI, disponível para smartphones iOS e Android. As equipes do atendimento ao cidadão 156 ou 118 e de fiscalização permanecem com atendimento 24h.



Estacionamento - O Complexo do Porto Seco contará com 500 vagas de estacionamento pago. O valor é R$ 60,00 por toda a noite.