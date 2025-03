Porto Seco recebe desfiles de Carnaval neste final de semana

O Carnaval 2025 de Porto Alegre chega ao Porto Seco neste final de semana, com os desfiles das escolas de samba dos Grupos Prata e Ouro. O evento ocorre nas noites de sexta-feira (14) e sábado (15), a partir de 21h30min e 20h, respectivamente.

Nos dois dias, os portões do complexo cultural serão abertos às 17h, e o acesso às arquibancadas será gratuito, por ordem de chegada. Para quem busca uma experiência mais próxima da avenida, há ingressos para frisas e camarotes, que variam entre R$ 2 mil e R$ 6 mil para ambas as noites.

Na sexta, entram na avenida as escolas Filhos de Maria, Protegidos da Princesa Isabel e Realeza, pelo Grupo Prata. Já no Grupo Ouro, se apresentam Fidalgos e Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí, Copacabana, Imperadores do Samba e União da Vila do IAPI.

No sábado, desfilam Academia de Samba Praiana, Unidos de Vila Mapa, Império da Zona Norte e União da Tinga (Grupo Prata), além de Império do Sol, Unidos de Vila Isabel, Estado Maior da Restinga, Bambas da Orgia e Imperatriz Dona Leopoldina (Grupo Ouro).