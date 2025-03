Prefeitura de Porto Alegre realiza vistoria no sambódromo do Porto Seco

A uma semana dos desfiles das escolas de samba dos grupos Ouro e Prata de Porto Alegre, marcados para os dias 14 e 15 de março, a prefeitura da Capital, sob a coordenação da Secretaria Municipal da Cultura, realizou na manhã de sábado (8) uma nova vistoria no Complexo Cultural do Porto Seco, no bairro Rubem Berta. A secretária municipal da Cultura, Liliana Cardoso Duarte, destacou: "esta inspeção visa a garantir que o espaço esteja adequado para receber as escolas de samba, e nas noites do desfile o público possa ser brindado com um belo espetáculo". Conforme o prefeito Sebastião Melo (MDB), o há diálogo permanente entre o poder público e as Ligas, escolas e equipes de serviços que atuarão no evento. "Garantiremos infraestrutura com pontos de hidratação, estrutura ampliada, limpeza e segurança para aqueles que vierem prestigiar o nosso Carnaval. Seguimos atentos às demandas e dedicados para garantir que a edição deste ano seja uma festa ainda mais bonita e segura para todos”, disse.Devido ao calor intenso que vem sendo registrado em Porto Alegre, dez pontos de hidratação serão disponibilizados nas noites de desfiles, e que estarão espalhados pelo complexo cultural. Cada um deles terá quatro torneiras de água. Quatro pontos estarão localizados atrás das arquibancadas e três nas filas dos acessos ao sambódromo, e os demais estarão disponíveis para o comércio do local e área administrativa do Porto Seco. O público deverá levar as garrafinhas para encher de água.