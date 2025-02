EGR alerta para aumento no fluxo de veículos nas estradas no Carnaval

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) alerta os motoristas para a importância de redobrar a atenção nas estradas durante o feriado de Carnaval, entre sexta-feira (28/02) e quarta-feira (05/03). Nesse período, a EGR reforçará os serviços essenciais de socorro médico e atendimento emergencial em todas as rodovias sob sua administração.



Além disso, haverá ampliação das equipes de trabalho para agilizar o atendimento nas praças de pedágio, fortalecer os times internos e expandir o efetivo terceirizado. Serão promovidas ações preventivas, orientações aos condutores e disponibilizados guinchos para atendimento, com o apoio de bombeiros voluntários de diversos municípios.

Previsão do aumento do fluxo

Segundo a Gerência Operacional da EGR (Goper), a previsão é que 522,9 mil veículos circulem pelas rodovias administradas entre sexta (28/02) e quarta-feira (05/02). O cálculo foi baseado em dados históricos de anos anteriores – sujeita a variáveis comportamentais, econômicas e climáticas. De acordo com esse estudo, é previsto um grande fluxo de veículos nas rodovias, principalmente na ERS-474, ERS-235 e na ERS-040.



Na ERS-474, rodovia que liga a ERS-239 com a ERS-030 e a BR-290, interligando os Vales do Paranhana, do Sinos e do Caí, Serra e Hortênsias ao Litoral Norte. Estima-se que 68,1 mil veículos trafeguem pela rodovia nos seis dias da operação carnaval, 26% a mais na comparação ao registrado em dias normais. Na sexta-feira (28/02), a expectativa é de 14,3 mil veículos utilizando a rodovia pela praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha, 3 mil a mais em comparação com um final de semana normal, com horário de pico entre 18h e 00h no sentido litoral. O fluxo se mantém entre às 05h e 11h de sábado (01/02), quando a expectativa é de 13,9 mil veículos, 39% a mais em comparação a um sábado normal. O movimento de retorno começa a se intensificar a partir de terça-feira (04/03), quando são esperados 8 mil veículos, o 60% a mais em relação a uma terça-feira tradicional na rodovia.



Já na ERS-235, rodovia que liga a Região das Hortênsias à Rota do Sol e ao Litoral Norte, são esperados 58,4 mil veículos. Pela praça de pedágio de São Francisco de Paula serão 28,2 mil veículos, volume 14% superior ao registrado em dias normais. A movimentação será 14% superior na sexta-feira (28/02), 34% no sábado (01/03), com redução no domingo (02/03), em comparação a um dia comum, e 18% superior na segunda-feira (03/03). Na terça-feira (04/03), são esperados 4,1 mil veículos, um movimento 27% a mais que em dias normais. Os horários de pico na praça deverão ocorrer entre o fim da manhã e o início da tarde de sexta, sábado, terça e quarta-feira, com fluxo nos dois sentidos.

Já no de pedágio de Gramado, também na ERS-235, a previsão é de 30,2 mil veículos durante todo o Carnaval, um aumento do tráfego de 19%, com destaque para segunda-feira (03/03), em que 5,5 mil automóveis devem passar pela praça, um aumento de mais de 56%, em relação a uma segunda comum.



A EGR também prevê um aumento relevante na ERS-040. Durante todo o período da operação, é esperado que passem 149,5 mil veículos pelo pedágio de Viamão, um crescimento de quase 19% em comparação ao registrado em dias comuns. Os horários de pico previstos são das 15h às 23h de sexta-feira (28/02), e de 05h às 12h de sábado (01/03), de sentido ao litoral, e de 11h às 17h, na terça (03/03) e quarta-feira (04/03) de veículos retornando à Capital.

Serviços da EGR nas rodovias:

Serviço de ambulância: Os serviços de ambulâncias abrangem 630,32 km de rodovias em 10 praças de pedágio. As equipes prestam resgate e socorro médico 24 horas por dia. Para acionar o serviço, disque 0800 0090 192.



Guinchos nas rodovias: Os guinchos para atendimento poderão ser acionados pelo telefone 0800 648 3903. A EGR também mantém convênio com bombeiros voluntários de vários municípios.



Estrutura de parada e atendimento: A EGR oferece estrutura com sala de atendimento, sanitários e fraldário para gerar mais conforto para as famílias. Caso precise utilizar, procure pela equipe da EGR e faça uma boa viagem.



Pistas com identificação automática de veículos (AVI): A EGR possui pistas com AVI em cada praça de pedágio para contemplar os motoristas que possuem tag de cobrança automática.



Tráfego em Tempo Real: Para o motorista ficar bem informado, a EGR disponibiliza um serviço para o acompanhamento do tráfego de veículos nas praças de pedágio em tempo real. Para acessar, basta acessar o link https://www.egr.rs.gov.br/em-tempo-real.