Feriado de Carnaval deve movimentar em torno de 130 mil passageiros em Porto Alegre

Tradicionalmente, o feriado de Carnaval é marcado por viagens e festividades no Brasil, e na Capital dos gaúchos não seria diferente. Em torno de 130 mil gaúchos irão viajar a partir da próxima sexta-feira (28), seja de avião ou de ônibus durante os próximos dias.

De acordo com a Fraport, concessionária que administra o Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre, entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março são esperados em torno de 95 mil passageiros embarcando em 690 voos diferentes. Os principais destinos escolhidos pelos gaúchos são o Aeroporto do Galeão (RJ), Aeroporto Internacional de Recife (PE), Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães (BA), Aeroporto Internacional Belo Horizonte/Confins (MG), Aeroporto Internacional de Viracopos (SP) e o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos (SP). Para estes destinos foram disponibilizados 40 voos extras.

"É interessante salientar que a movimentação prevista para o Carnaval de 2025 é praticamente a mesma do ano passado, em cerca de 95 mil passageiros. Isso mostra que estamos cada vez mais perto de atingir os números que víamos antes do período em que o aeroporto ficou fechado. Em suma, o Carnaval acaba não sendo um grande termômetro, ao contrário do inverno gaúcho, que dita o ritmo do segundo semestre. Nesse sentido, as expectativas são as melhores possíveis pra junho e julho deste ano", aponta Pedro Navega, gerente de Aviação Comercial da Fraport Brasil.

Já a Rodoviária de Porto Alegre Veppo projeta uma estimativa de 35 mil pessoas viajando durante o Carnaval, tendo como principal destino o Litoral, seguido pelo interior do Estado. De acordo com o gerente de operações da rodoviária, Jorge Rosa, a movimentação será maior entre sexta-feira (28) e sábado (1).

"É o maior movimento da temporada depois do Natal e do Ano-novo. Pra nós como concessionária e para os permissionários, espera-se um grande número de passageiros. Claro que não será algo como era antes da pandemia, mas a expectativa é boa. Foram feitos investimentos após a enchente em diversos setores, existe um aumento maior no quadro de funcionários para esse tipo de data. Recomendação é de sair com boa antecedência de casa, principalmente na sexta, para evitar problemas", afirma Rosa.