Trensurb tem operação especial para o Gre-Nal 446 neste domingo

No próximo domingo (16), quando o estádio Beira-Rio recebe partida da final do Campeonato Gaúcho, a Trensurb promove alterações na operação do metrô visando atender a um aumento esperado no fluxo de passageiros até a Estação Mercado.

Na ocasião, os trens irão circular em toda a linha, entre as estações Mercado e Novo Hamburgo das 5h às 20h. Das 20h às 23h, as composições circulam apenas entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo, com o trajeto sendo completado, em ambos os sentidos, por serviço gratuito de ônibus no trecho Mercado - Farrapos. Os intervalos entre viagens seguem as tabelas horárias regulares de domingo, porém com a diferença que os trens irão operar entre Mercado e Novo Hamburgo das 5h às 20h.



Devido à continuidade dos trabalhos de recuperação de diversos sistemas do metrô, afetados pela enchente, aos domingos, durante todo o dia, e também de segunda à sábado, após às 20h, os trens normalmente circulam somente no trecho Farrapos - Novo Hamburgo (com o complemento do trajeto por ônibus). A alteração deste domingo visa oferecer mais conforto aos usuários que irão se deslocar em direção à Estação Mercado na ocasião.