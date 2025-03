Gre-Nal 446 pela final do Gauchão terá transmissão ao vivo em TV aberta

O Gre-Nal 446 está chegando e as emissoras responsáveis pela transmissão do clássico estão definidas. O Inter recebe, no estádio Beira-Rio, o seu maior rival pela partida de volta da final do Campeonato Gaúcho, após vencer o jogo de ida por 2 a 0 e conquistar uma boa vantagem para a partida do próximo domingo (16). A bola rola às 16h e os torcedores que não forem ao jogo poderão acompanhar a partida pela RBS TV, no canal 12. Os assinantes do canal Premiere, da tv fechada, também terão a emissora como possibilidade, além do SporTV3.

Nada mais claro que os objetivos de ambas as equipes para o jogo. O Colorado tem a tarefa mais “tranquila” do confronto: com o 2 a 0 no agregado, o Alvirrubro pode perder por até um gol de diferença que a taça será sua e impedirá o octacampeonato gremista. Já o Grêmio precisa vencer por no mínimo dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Caso queira conquistar o octa no tempo normal, a vantagem por três gols é necessária.