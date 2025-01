Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 4 a 10 de janeiro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 4 e 10 de janeiro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Novo acesso à Antônio de Carvalho promete desafogar trânsito no fim da IpirangaAcesso à Antônio de Carvalho pela Ipiranga será feito pela rua Attílio Bilibio, sem necessidade de retorno próximo da avenida Bento Gonçalves. Matéria: Bruna Suptitz (Pensar a Cidade). Foto: Marco Quintana/Arquivo/JC.2. Há 20 anos em Porto Alegre, restaurante focado em alimentação saudável abre na Zona SulCom capacidade para mais de 260 pessoas, o novo espaço é o maior da marca na Capital. Matéria: Júlia Fernandes (GeraçãoE). Foto: Evandro Oliveira/JC.3. Projeto prevê duplicação da Estrada Caminho do Meio e parte da avenida Protásio AlvesA proposta, que reúne os três municípios e o governo do Estado, prevê intervenção em mais de sete quilômetros para duplicação em Porto Alegre. Matéria: Bruna Suptiz (Pensar a Cidade). Foto: Luiza Prado/Arquivo/JC.4. Bar 1 consolidou boemia do Menino Deus na Porto Alegre dos anos 1980Espaço se tornou destaque da noite na capital gaúcha na sua época. Matéria: Marcello Campos (Reportagem Cultural). Foto: Acervo Carlão Copello/Reprodução/JC.5. Vibra Foods inaugura incubatório avícola de R$ 70 milhões em SoledadeModernização fortalece cadeia produtiva de frango com padrão internacional. Matéria: Bárbara Lima. Foto: Vibra Foods/Divulgação/JC.