Vibra Foods inaugura incubatório avícola de R$ 70 milhões em Soledade

O grupo Vibra Foods inaugurou, no final do ano passado, um novo incubatório em Soledade, na região norte do Rio Grande do Sul, com investimentos de R$ 70 milhões. O objetivo é fortalecer a cadeia produtiva com métricas de padrão internacional, utilizando tecnologia e processos automatizados, e atender aos padrões nacionais e internacionais de bem-estar animal, regulamentação sanitária, rastreabilidade, segurança e qualidade. O primeiro lote de pintinhos nasceu no final de novembro de 2024.



A nova estrutura possui 6,4 mil metros quadrados e capacidade para manejar sete milhões de pintos por mês, que são alojados nas granjas de mais de 150 produtores integrados de Soledade e municípios do entorno. A unidade já gera 50 empregos diretos. De acordo com a empresa, há uma tendência de aumento na quantidade de frangos incubados, o que deve gerar impacto positivo na criação de novos postos de trabalho, devido à necessidade de ampliar as granjas integradas e a produção no frigorífico do grupo.



Segundo a Vibra Foods, a nova operação na região norte também traz benefícios logísticos para a marca, atualmente presente nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. O parque fabril de Soledade permitirá tanto a ampliação do portfólio de produtos — ainda não detalhado — quanto do volume de produção.



"Primamos por trabalhar com a cadeia de produção completa, do campo ao varejo, porque entendemos que assim conseguimos fazer a rastreabilidade dos processos de ponta a ponta, atender todas as normas e legislações exigidas pelas autoridades sanitárias e pelo mercado, além de promover uma melhor utilização dos recursos, valorização do meio ambiente e das pessoas", destacou a empresa.



A instalação do incubatório deve trazer ganhos imediatos, especialmente no que diz respeito ao bem-estar animal, já que, segundo a empresa, "os pintos nascidos no incubatório estarão mais próximos das granjas das famílias integradas em Soledade e municípios do entorno, evitando grandes deslocamentos dos animais entre regiões do Estado".



Em 2020, a Vibra Foods anunciou a intenção de investir cerca de R$ 500 milhões no município de Soledade A empresa afirma que os investimentos estão em curso.



A inauguração do incubatório em Soledade é, inclusive, o primeiro grande anúncio da empresa após o reposicionamento da marca iniciado em setembro de 2024. Além do novo incubatório, o grupo conta com um frigorífico e uma fábrica de ração, construída em 2021, todas integradas ao parque fabril voltado à produção de carne de frango.



A Vibra Foods comercializa produtos das marcas Avia e Vibra Ingredients. Atualmente, 70% da carne produzida pela empresa é exportada para mercados como Emirados Árabes Unidos, China, Japão e Arábia Saudita. Desde 2020, a empresa gaúcha mantém uma joint venture com a gigante norte-americana Tyson Foods. Além das unidades operacionais e de negócios no Brasil, a Vibra possui um escritório em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. "Primamos por trabalhar com a cadeia de produção completa, do campo ao varejo, porque, atender todas as normas e legislações exigidas pelas autoridades sanitárias e pelo mercado, além de promover uma melhor utilização dos recursos, valorização do meio ambiente e das pessoas", destacou a empresa.A instalação do incubatório deve trazer ganhos imediatos, especialmente no que diz respeito ao bem-estar animal, já que, segundo a empresa, "os pintos nascidos no incubatório estarão mais próximos das granjas das famílias integradas em Soledade e municípios do entorno,".Em 2020, a Vibra Foods anunciou a intenção de investir cerca de, na região norte do Rio Grande do Sul, até 2024. No entanto, o montante ainda não foi totalmente executado.A inauguração do incubatório em Soledade é, inclusive, o primeiro grande anúncio da empresa após o reposicionamento da marca iniciado em setembro de 2024. Além do novo incubatório, o grupo conta com um frigorífico e uma fábrica de ração, construída em 2021,A Vibra Foods comercializa produtos das marcas Avia e Vibra Ingredients. Atualmente,para mercados como Emirados Árabes Unidos, China, Japão e Arábia Saudita. Desde 2020, a empresa gaúcha mantém uma joint venture com a gigante norte-americana Tyson Foods. Além das unidades operacionais e de negócios no Brasil, a Vibra possui um escritório em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Ficha técnica:



- Investimento: R$ 70 milhões

- Estágio: Executado

- Empresa: Vibra Foods

- Cidade: Soledade

- Setor: Agronegócio